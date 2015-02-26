Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися майже на $4 млрд

Міжнародні резерви РФ станом на 20 лютого становили 364,6 млрд доларів проти 368,3 млрд доларів на 13 лютого, повідомив Банк Росії, передає Прайм.

Таким чином, за тиждень резерви скоротилися на 3,7 млрд доларів, або на 1%.

"Міжнародні резерви РФ скоротилися за тиждень з 13 по 20 лютого на 3,7 мільярда доларів США, або на 1%, переважно в результаті проведення Банком Росії операцій за поданням ліквідності кредитним організаціям в іноземній валюті на зворотній основі", - прокоментували в прес-службі ЦБ.

Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу - до 385,46 мільярда доларів.