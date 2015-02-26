Українці за рік переказали з-за кордону $3,9 млрд

Українці в 2014 році переказали в Україну з-за кордону з використанням систем переказу 3,885 млрд дол. США (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, всього з використанням внутрішньобанківських, внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, громадяни країни переказали за межі України 644,6 млн дол. США (в еквіваленті). Обсяг переказів у межах України становив 50,099 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2015 року на території України здійснювали діяльність 26 систем переказу коштів, створених резидентами, у тому числі 20 банківських систем переказу коштів і шість систем небанківських установ. Крім того, на території країни функціонували 20 міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є банки України, небанківські фінансові установи та «Укрпошта».

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Як повідомляв УНІАН, українці у 2013 році переказали з-за кордону 8,5 млрд дол. США, що на 13,4% більше, ніж роком раніше.