В Україні хочуть посилити контроль за держінвестиціями

Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів», який передбачає посилений контроль за використанням бюджетних коштів, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленнюм, цей законопроект передбачає визначення загального обсягу держінвестицій в Основних положеннях бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Крім того, необхідність в інвестиціях визначатиметься виключно з урахуванням ступеня готовності проекту. При цьому інвестиції впродовж всього терміну їх реалізації враховуватимуться в держбюджеті.

Водночас, розподіл капітальних вкладень, передбачених бюджетом, здійснюватиметься затвердженою урядом Міжвідомчою комісією.

Також законопроект передбачає, що виділення коштів на нові інвестиційні проекти проводитиметься лише в разі забезпечення реалізації раніше розпочатих проектів або за наявності можливості достовірно розрахувати 75% загального обсягу необхідних капітальних вкладень для їх завершення.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір подати до парламенту закони про захист прав інвесторів і про державні інвестиції.

За словами глави Мінекономрозвитку Айвараса Абромавічуса, необхідність ухвалення зазначених законів обумовлена важливістю створення привабливого інвестиційного клімату і контролю за використанням державних фінансів.