Банківський сектор Росії неминуче занурюється в кризу, страшніше 2009 року - S&P

Частка проблемних кредитів у банківській сфері Росії в цьому році може вирости кратно - до 23% в базовому сценарії і до 40% - у негативному, передає "Газета.RU" з посиланням на прогноз Standard & Рoor's.

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Як випливає зі звіту S&P, банківський сектор Росії неминуче занурюється в кризу. Більш серйозний, ніж криза 2009 року. У лютому агентство зробило негативні рейтингові дії відносно приблизно 40 російських банків та їх дочірніх структур. Прогноз залишається «негативним» або переглянутий на «негативний».

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За базовим сценарієм S&P, в цьому році обсяг проблемних кредитів може зрости до 17-23% проти 8% у 2014 році.

«Наш негативний сценарій передбачає отримання державної підтримки і відмову від примусових заходів по стягненню заборгованості за кредитами (які є набагато менш ефективними) і, як наслідок, набагато більш високий рівень проблемної заборгованості - до 35-40% сукупного кредитного портфеля», - йдеться у звіті.

Основний внесок, за прогнозами S&P, у зростання прострочення внесуть корпоративні позичальники.

Прострочена заборгованість за всіма кредитами на 1 лютого ЦБ оцінював в 2 трлн руб., або в 4% кредитного портфеля.

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