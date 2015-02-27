Гонтарева вважає адекватним курс 20 гривень за долар

Національний банк України вважає адекватним валютний курс на рівні 20 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгової палати.

«Питання: рівень, на якому Національний банк бачить курс на сьогодні, – це рівень 20 гривень за долар», - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що Національний банк України вчора, 26 лютого, з 15:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 30,0102, що на 1,66 грн нижче історичного мінімуму на рівні 28,3481.

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У поправках до державного бюджету на 2015 рік, узгоджених з МВФ, встановлено курс гривні 21,7 за долар.