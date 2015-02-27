Raiffeisen Bank закриває свої відділення в Росії

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Рейтер.

Так, за результатами 2014 частка доходів Далекосхідної філії в бізнесі Райффайзенбанку, російської "дочки" Raiffeisen Bank International, була незначною і склала менше 1 відсотка.

"Беручи до уваги відносно низький потенціал Далекого Сходу з точки зору розвитку клієнтської бази, що не дозволяє банку побудувати тут ефективний бізнес достатнього масштабу, було прийнято рішення закрити мережу операційних офісів в цьому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Райффайзенбанк закриє всі офіси на Далекому Сході: сім відділень у шести містах - Благовєщенську, Владивостоці, Магадані, Петропавловську-Камчатському, Хабаровську і Якутську. Закриття офісів планується завершити до 1 вересня 2015.

В даний момент вирішується питання про можливий продаж кредитного портфеля фізичних осіб та клієнтів сегменту малого та мікробізнесу.

Раніше Raiffeisen оголосив, що планує продати підрозділи в Польщі і Словенії і скоротити присутність в Росії, щоб зменшити баланс і досягти коефіцієнта основного капіталу в 12 відсотків до кінця 2017 року.

Росія є для банку найбільш дохідним ринком, що приніс в минулому році прибуток в розмірі 342 мільйонів євро, але тисне на його капітал через що слабшає економіки.