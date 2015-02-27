Платіжний баланс при розрахунковому курсі гривні 21,7 за долар повністю збалансований - Нацбанк

При закладеному в державному бюджеті на 2015 рік курсі 21,7 грн/дол. повністю збалансовано рахунок поточних операцій платіжного балансу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгової палати.

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«При розрахунковому курсі, який міністерство фінансів поставило в свій бюджет, на рівні 21,70, при цьому розрахунковому курсі фундаментально, навіть з урахуванням присутності НАК «Нафтогаз України», який ми на ринок не випускаємо, у нас уже повністю збалансовано рахунок поточних операцій», - сказала Гонтарева.