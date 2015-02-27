Гривня на міжбанку зміцнилася до 27,50 за долар
13:27, 27 лютого 2015Фінанси
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Ринок сьогодні поводиться досить спокійно, повідомив дилер комерційного банку.
Курс гривні поступово зростає / Фото УНІАН
У п'ятницю, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 24,50/27,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За його словами, ринок поводиться досить спокійно, курс гривні поступово підвищується.
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 26,90/31,40 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3930/0,4580 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 26,5606 грн/дол., на цю годину було укладено 11 угод, обсяг торгів становив 23,12 млн дол.
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