Гривня на міжбанку зміцнилася до 27,50 за долар

У п'ятницю, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 24,50/27,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, ринок поводиться досить спокійно, курс гривні поступово підвищується.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 26,90/31,40 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3930/0,4580 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 26,5606 грн/дол., на цю годину було укладено 11 угод, обсяг торгів становив 23,12 млн дол.