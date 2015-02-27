Гонтарева хоче обмежити готівкові розрахунки

Національний банк України має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків, яка на даний час встановлена на рівні 150 тис. грн, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева у ході зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгової палати.

Голова НБУ повідомила, що в планах регулятора з реструктуризації банківської системи – низка спрощень для ведення бізнесу, включаючи скасування практично половини дозвільних документів, зокрема на відкриття рахунків.

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«До чого треба підготуватися бізнесу? Це до того, що ми постійно зменшуватимемо складову готівкових розрахунків. Якщо зараз у нас 150 тис. грн, ми її постійно зменшуватимемо. Ми ж рухаємося до Європейського Союзу, де сума таких розрахунків, готівки, становить близько тисячі євро, і в цьому напрямі ми йтимемо семимильними кроками. Решту ми плануємо легалізувати», - сказала Гонтарева.