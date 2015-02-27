Нацбанк сьогодні зміцнив офіційний курс відразу на 2,25 гривні

Національний банк України сьогодні, 27 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище за історичний мінімум на рівні 30,0102 грн/дол., встановлений учора, 26 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з оновленим офіційним курсом, із початку цього року гривня подешевшала до долара в 1,8 разу, або на 11,99 грн.

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За даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 24,50/27,50 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази. Наприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом продовжила девальвувати і подешевшала до долара більш ніж у 1,5 раза за декілька днів.

Із 24 лютого НБУ запровадив ще ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., які передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму більш як 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти. Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо прийняті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.