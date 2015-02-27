Обмеження на валютному ринку перешкоджають нелегальному бізнесу - Гонтарева

Національний банк України усвідомлює, що встановлені жорсткі обмеження регулятора на валютному ринку створюють перешкоди для легального бізнесу, і готовий надавати підтримку легальному бізнесу, але при цьому перешкоджатиме нелегальному.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході зустрічі з топ-менеджментом компаній - членів Американської торгової палати.

«Як підвищити прозорість страхового або перестрахового бізнесу - я вам скажу просто. Проаналізуйте, будь ласка, яка кількість з перестрахового бізнесу є бізнесом, а яка - реальне виведення грошей. Якщо ви відповісте на це запитання сьогодні, якщо покажете статистику, то тоді я вам скажу, що легальний бізнес ми однозначно підтримаємо, нелегальний - будемо зупиняти. Компанії, які займаються не перестрахувальним бізнесом, а виведенням грошей з країни, повинні бути покарані», - сказала Гонтарева.

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За її словами, регулятор розуміє, що жорсткі обмеження НБУ на валютному ринку створюють складнощі для імпортерів.

«З кожним днем легальному бізнесу буде все краще і краще, а нелегальному - все гірше і гірше. Та кількість банків, які займалися відмиванням грошей на території нашої країни останні 10 років, ви бачили, як ми з ними боремося, як 8 цих банків було виведено з ринку. І повірте мені, останні мітинги, які виглядають мирними мітингами під стінами Нацбанку, пов'язані однозначно з власниками одного з останніх банків, який було виведено за відмивання грошей», - додала голова НБУ.