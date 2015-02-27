Українці з початку року забрали з банків більше 17 млрд гривень депозитів

Відтік депозитів з банків становив 135 млрд грн минулого року і ще 17,2 млрд грн з початку цього року, і в даний час Національний банк видає банкам рефінансування тільки під відтоки депозитів.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час зустрічі з топ-менеджментом компаній-членів Американської торгівельної палати.

Голова НБУ зазначила, що якщо проаналізувати графік відтоків, то він посилювався в період ескалації конфлікту на сході України.

«Останній відтік був спровокований нашим Дебальцевим і, на жаль, непрацюючими Мінськими угодами. Після цього, я так розумію, панічні настрої перейшли на валютний ринок. З початку року відтік становив 17,2 млрд грн, з яких Національний банк на виплату таких гарантованих депозитів витратив 4,7 млрд грн. На решту банки витратили свою власну ліквідність, на повернення депозитів», - сказала Гонтарева.

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Вона підкреслила, що в даний час Нацбанк видає банкам рефінансування тільки під відтоки депозитів фізичних осіб у сумі гарантованих вкладів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,2% у гривні - до 357,9 млрд грн, на 4% у валюті - до 18,7 млрд дол.

За підсумками 2014 року загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 13,7% в національній валюті - до 364,5 млрд грн, і на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.

Згідно зі статистикою НБУ щодо грошово-кредитного ринку з 2001 року, відплив депозитів із банків за підсумками 2014 року став найбільшим за цей період, після 8,3%, або 27 млрд грн, відпливу в кризовому 2009 році.

У 2013 році обсяг банківських депозитів зріс на 17,3% – до 666,1 млрд грн, зокрема гривневі депозити зросли на 31,6%, валютні – знизилися на 1,2%.