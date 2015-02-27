Ющенко звинуватив у падінні гривні Кабмін Яценюка

Таку думку в коментарі DT.UA висловив колишній президент України Віктор Ющенко, коментуючи ситуацію на валютному ринку України.

"Якщо ви маєте неміряний дефіцит бюджету, який покривається станком, не питайте чому у нас гроші слабкі. Якщо ви маєте дефіцит платіжного балансу, який ви не можете врегулювати без МВФ чи іншої фінансової підтримки, якщо ви не можете звести торгівельний баланс країни, не питайте чому слабкі національні гроші", - сказав Ющенко.

Він вказав на такі проблеми, як прихований дефіцит бюджету та значний розмір закладеного в бюджеті дефіциту, для покриття якого відсутні надійні джерела.

"Коли ви приймаєте бюджет і міряєте дефіцит 65 млрд, ви сьогодні приймаєте рішення про включення банкетного станка. Якщо 65 млрд ми викидаємо непідтверджених грошей, коли економіка йде мінус 7%, якщо ви нездатні сформувати жорстку політику в галузі державних фінансів, торговельну політику, платіжну політику, то гривня – це наслідок. Якщо погано збалансована політика йде, то гривня показує це, як барометр", - зазначив Ющенко.

Він наголосив на тому, що курс національної валюти відображає макроекономічну ситуацію в цілому.

"Національні гроші – це реакція на клініку, яка виникає в інших сферах більш фундаментальних. Мене трошки дивує, коли апелюють до НБУ і кажуть, що НБУ не дає курсу, і тому ми не можемо вирішити курс майбутнього року. А ви дали проекцію національного бюджету наступного року? Ми дійсно знаємо, який дефіцит буде і як ми його покриваємо?", - сказав Ющенко.

За його оцінками, прихований дефіцит бюджету становить до 120 млрд грн за підсумками минулого року.

"Ми маємо сьогодні мало збалансовану урядову політику, яка стосується сфери бюджету, торгівлі і національних платежів. Приблизно вона вимірюється за підсумками минулого року в 110-120 млрд гривень, коли ми говоримо про прихований дефіцит бюджету. Наприклад, платежі, які зависли в Міністерстві оборони, не розрахувалися за щось; в НАК "Нафтогаз", коли платяться борги Газпрому і ми майже інтуїтивно розуміємо, що платіж іде з резерву Національного банку. Замість того, щоб ці резерви працювали на підкріплення гривні, вони працюють на вирішення проблеми платежів по зовнішньому торгівельному балансу державних корпорацій", - констатував Ющенко.

Окрім цих проблем, на думку екс-президента, "при великому намаганні сьогодні в сфері державного бюджету знайти відповідні баланси з компонентами міжнародної фінансової допомоги" за урядом ще залишилися багато питань, які потребують багато серйозних відповідей.

Ющенко вказав на брак довіри українців до банківської системи, що також пояснив недовірою до урядової економічної політики.

"За останній рік з банківської системи України ми, українці, громадяни з українським паспортом, вивели з депозитів банківської системи 130 млрд грн. Це той ресурс, який нічим не заміниш. І тут є проблема – нема довіри. Не тільки до банків. Якщо з одного банку виносять гроші, це може бути криза професіоналізму. Якщо гроші виносять з 120 банків, то це недовіра до курсу, який проводиться в широкому вимірі – не тільки валютному, а курсу економічної політики", - сказав Ющенко.

"Ми не можемо довіряти своє грошове багатство в країні, де проводиться курс, якому немає довіри", - додав екс-президент.

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