МВФ готовий допомогти Нацбанку стабілізувати валютний ринок

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд - розраховує на якнайшвидше виконання Україною низки попередніх умов для початку нової програми кредитування економіки країни і готовий допомогти Національному банку України стабілізувати ситуацію на валютному ринку, йдеться в заяві фонду, текст якої має УНІАН.

«Експерти МВФ підтримують тісний контакт з Національним банком України і готові надати допомогу в розробці заходів, спрямованих на подолання значних тимчасових дисбалансів попиту та пропозиції валюти, - йдеться в заяві. - Ми очікуємо від української влади швидкого виконання попередніх заходів, які є передумовою розгляду Радою директорів фонду, засідання якої заплановано на 11 березня, програми економічних реформ в Україні та надання країні розширеного фінансування обсягом 17,5 млрд дол. США».

У фонді наголосили, що великий обсяг коштів буде виділено на початку програми. «Значний початковий транш буде виділено відразу після затвердження програми. Ми переконані, що це допоможе швидко стабілізувати макроекономічну ситуацію», - наголосили в МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з МВФ за новою програмою, яка замінить діючу програму «стенд-бай», укладену в квітні 2014 року. Нова програма розрахована на 4 роки і передбачає використання механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility). Обсяг кредитування становитиме 17,5 млрд дол. Рішення про старт нової програми має ухвалити Рада директорів МВФ. Позитивне рішення Ради директорів дасть змогу Україні залучити додаткову фінансову допомогу в розмірі не менш як 7,5 млрд дол. Загальний обсяг фінансової допомоги, який може бути наданий Україні, з урахуванням програми МВФ, у найближчі 4 роки може становити 40 млрд дол.

Основною і єдиною умовою позитивного рішення ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - щодо нової програми співпраці з нашою країною є своєчасне прийняття Верховною Радою пакету законопроектів, підготовленого урядом і спрямованого на зміну параметрів держбюджету, вирішення соціальних дисбалансів та оздоровлення енергетичного сектору, зокрема НАК «Нафтогаз України».

Голосування щодо підготовлених урядом законопроектів заплановано на 3 березня поточного року.