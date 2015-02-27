Нацбанк вчора продав на міжбанку $80 млн по 28 гривень

Національний банк України під час вчорашньої інтервенції на міжбанківському валютному ринку продав раніше придбані на ринку 80 млн дол. за курсом 28,04 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час зустрічі з топ-менеджментом компаній – членів Американської торгової палати.

«Національний банк вимушено через один дня затримки, через те, що були офіційні продажі, придбав за офіційним курсом. Учора цю ж всю валюту, за курсом, за яким ми придбали, ми продали на ринок», - сказала Гонтарева.

Раніше Нацбанк 25 лютого своєю постановою ввів тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів терміном до 27 лютого, зокрема за раніше поданими заявками, проте згодом скасував цю заборону.

Голова НБУ Гонтарева 25 лютого повідомила, що завдяки одноденній забороні на валютному ринку з'явилася додаткова пропозиція валюти на рівні 80 млн дол., яку Нацбанк викупив за офіційним курсом - 28,04 грн/дол.

Наступного дня, 26 лютого, Нацбанк оголосив про проведення інтервенції на міжбанківському валютному ринку з продажу валюти за курсом 28,04 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу, освоївши новий історичний мінімум 26 лютого на рівні 30,0102 грн/дол.

Сьогодні, 27 лютого, з 14:00 НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище за історичний мінімум.