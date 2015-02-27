Українці 23 лютого винесли з банків рекордну кількість грошей

23 лютого став рекордним днем з відтоку грошей - 2,2 млрд гривень населення забрало з банків.

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, передає "Українська правда".

За словами голови НБУ, з початку 2015 року кошти фізосіб у банках зменшилися на 17,8 млрд гривень.

"23 лютого - став рекордним днем за відтоку - 2,2 млрд гривень населення забрало з банків", - говорить головний банкір країни.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,2% у гривні - до 357,9 млрд грн, на 4% у валюті - до 18,7 млрд дол.

За підсумками 2014 року загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 13,7% в національній валюті - до 364,5 млрд грн, і на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.

Згідно зі статистикою НБУ щодо грошово-кредитного ринку з 2001 року, відплив депозитів із банків за підсумками 2014 року став найбільшим за цей період, після 8,3%, або 27 млрд грн, відпливу в кризовому 2009 році.

У 2013 році обсяг банківських депозитів зріс на 17,3% – до 666,1 млрд грн, зокрема гривневі депозити зросли на 31,6%, валютні – знизилися на 1,2%.