Дефіцит держбюджету в січні зріс майже у шість разів - до понад 9 мільярдів

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2015 року становив 9,185 млрд грн, що на 7,578 млрд грн, або в 5,7 раза, більше дефіциту за підсумками січня 2014 року в розмірі 1,607 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень 2015 року становив 2,555 млрд грн, дефіцит загального фонду держбюджету - 11,104 млрд грн, при цьому спеціальний фонд зведений із профіцитом 1,920 млрд грн.

Читайте такожЗ квітня світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%

За зазначений період надходження до держбюджету України становили 22,345 млрд грн, що на 2,953 млрд грн, або 11,67%, менше показника січня 2014 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень 2015 року становила 28,724 млрд грн, що на 3,834 млрд грн, або 11,8%, менше показника січня 2014 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період становили 19,362 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень 2015 року становили 31,555 млрд грн, що на 17,3%, або на 4,661 млрд грн, більше показника за січень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень 2015 року становила 31,307 млрд грн, що на 4%, або на 1,299 млрд грн, більше показника за січень 2014 року.

Читайте такожКомунальні тарифи на газ і тепло в Україні підвищуватимуть щоквартально

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити зміни до державного бюджету на 2015 рік із доходами 498,151 млрд грн, витратами – 563,241 млрд грн, граничним обсягом дефіциту – 76,3 млрд грн, граничним обсягом держборгу – 1,394 трлн грн.

Держбюджет України на 2015 рік розраховано, виходячи з прогнозу падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн із граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.