Яценюк заговорив про перегляд курсу гривні та інфляції, нинішній прогноз - оптимістичний

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає, що прогнозні показники курсу гривні та інфляції, заявлені урядом у рамках внесення змін до державного бюджету на 2015 рік, будуть переглянуті, оскільки цифри «вельми оптимістичні». Про це він сказав в інтерв'ю центральним телеканалам.

«Коли готували зміни до бюджету, середньорічний курс ставили 21,7 грн. Те ж саме і по інфляції – 26%. Я відверто говорю, що це дуже оптимістичний сценарій. Я б дуже хотів, щоб курс був 21, а інфляція такою. Але наші прогнози не завжди досягаються, - сказав Яценюк. – Об'єктивно - це той сценарій, який переглядатиметься».

При цьому Яценюк звернув увагу, що на даний момент досягти запланованого курсу «скоріше не можна, ніж можна». Водночас, прем'єр підкреслив, що можливість для стабілізації курсу на поточному рівні - «скоріше, можна».

Яценюк зазначив, що істотним чинником стабілізації курсу стане програма кредитування з боку МВФ і пакет фінансової допомоги від країн-партнерів.

«Частина коштів МВФ і кредиторів даються виключно на те, щоб Україна не потрапила в дефолт і виконувала свої зобов'язання. Друга частина йде в золотовалютні резерви. Це ті кошти, які Національний банк міг би використовувати для того, щоб стабілізувати національну грошову одиницю», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, зміни до держбюджету на 2015 рік передбачають курс гривні в 2015 році на рівні 21,7 грн /дол., інфляцію - до 26%.

Сьогодні, 27 лютого, Національний банк України з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище історичного мінімуму на рівні 30,0102 грн/дол ., встановленого 26 лютого.

З початку року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 11,99 грн.

Наприкінці лютого директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що інфляція в Україні наближається до показника в 30%.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2014 Верховна Рада України затвердила розроблений урядом бюджет України на 2015 рік. Його розрахунок базувався на прогнозі падіння економіки в 4,3% за інфляції 13% і курсу 17 грн/долл.