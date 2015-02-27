В Україні ліквідують два неплатоспроможних банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 27 лютого почав процедуру ліквідації «БГ Банку» і «Легбанку», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, він почав процедуру ліквідації на підставі рішень Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банків. Інформацію про початок виплат вкладникам банків фонд обіцяє оприлюднити додатково.

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації банків відбуватиметься до 26 лютого 2016 року включно. Уповноваженою особою на ліквідацію «БГ Банку» призначено Марію Новікову, «Легбанку» - Олександра Коваленка.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 28 листопада визнав неплатоспроможними «Легбанк» і «БГ Банк».

Нацбанк пояснює рішення про віднесення «Легбанку» і «БГ Банку» до категорії неплатоспроможних відсутністю достатніх заходів з боку акціонерів і керівництва банків для запобігання їх неплатоспроможності і подальшим погіршенням фінансового стану установ.

«БГ Банк» (Банк «Перший») працював на ринку України з 1994 року, і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За даними НБУ, основним акціонером банку є «Банк Грузії». Наприкінці вересня банк повідомив, що переживає тимчасову скруту і не може виконати своїх зобов'язань перед клієнтами своєчасно і в повному обсязі. Раніше Нацбанк заборонив банку «Перший» до 27 грудня проводити деякі активні операції, зокрема залучати вклади фізичних осіб.

«Легбанк» працював на ринку України з 1991 року, і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, ніхто з акціонерів банку не володіє істотною часткою його акцій більш як 10%. ЗМІ асоціюють банк з уродженцем Харкова Артуром Єресько, який входить до сотні найзаможніших людей Латвії.