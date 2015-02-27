Яценюк назвав 2016 рік роком економічного відновлення України

Про це заявив у ході інтерв'ю центральним телеканалам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Водночас на 2015 рік прем'єр не дає оптимістичних прогнозів.

"На 2015 я не даю ніяких прогнозів, що у нас буде великий економічний ріст", - заявив він.

«2015 рік повинен стати роком стабілізації, а з 2016 року потрібно, щоб ми почали економічну й соціальну динаміку», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, зміни до держбюджету на 2015 рік передбачають курс гривні у 2015 році на рівні 21,7 грн /дол., інфляцію - до 26%.

Сьогодні, 27 лютого, Національний банк України з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище історичного мінімуму на рівні 30,0102 грн/дол ., встановленого 26 лютого.

Від початку року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 11,99 грн.

Наприкінці лютого директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що інфляція в Україні наближається до показника в 30%.

Довідка УНІАН. Наприкінці грудня 2014 Верховна Рада України затвердила розроблений урядом бюджет України на 2015 рік. Його розрахунок базувався на прогнозі падіння економіки в 4,3% за інфляції 13% і курсу 17 грн/долл.