Платіжний баланс України в січні зведений з дефіцитом $890 млн

Платіжний баланс України в січні 2015 року зведений з дефіцитом 890 млн дол., що в 2,2 разу менше дефіциту в 1,934 млрд дол. за підсумками січня 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У січні 2015 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 890 млн дол., що вдвічі менше, ніж у січні минулого року, в основному за рахунок скорочення відпливу коштів за фінансовим рахунком», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку в січні 2015 року становив 342 млн дол. проти 416 млн дол. у січні 2014 року.

У повідомленні наголошується, що дефіцит фінансового та капітального рахунку в січні становив 548 млн дол., що майже втричі менше, ніж у січні минулого року.

Чистий приплив коштів за прямими іноземними інвестиціями регулятор оцінює у 108 млн дол., негативне сальдо за кредитами та облігаціями становило 728 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-грудні 2014 року зведений з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками попереднього року.