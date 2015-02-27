У банку сина Януковича продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації у проблемному «Всеукраїнському банку розвитку» до 27 березня, повідомила прес-служба фонду.

Фонд також продовжив до 27 березня повноваження тимчасового адміністратора банку Сергія Міхна.

У фонді нагадали, що банк здійснює виплати вкладникам за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився, і за договорами банківського рахунку.

Читайте такожВ Україні ліквідують два неплатоспроможних банкиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб увів у банк тимчасову адміністрацію терміном на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

У свою чергу, група компаній «МАКО», що володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ у суді. Проте група визнала, що банк перебуває у складній ситуації в результаті втрати відділень в Криму і на сході України, а тому розраховував на підтримку регулятора.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи великих фінустанов. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів.