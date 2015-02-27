Яценюк про спекулянтів і курс гривні: «якщо дати жорстких чортів, то попускає»

Жорстка боротьба із спекуляціями дозволить стабілізувати курс гривні і, таким чином, зупинити зростання цін, заявив в інтерв'ю центральним телеканалам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У нас два основні виклики країні. Перший – війна, яка підриває економіку. Другий ключовий виклик – економіка. Ось зараз в економіці я б виділив курс. І я сподіваюся, що Нацбанк виконуватиме свою функцію (зі стабілізації курсу – УНІАН), – сказав Яценюк. – Треба зупинити паніку і припинити спекуляції, коли імпортери і експортери за допомогою банкірів купували по 15 (грн/дол. – УНІАН), а заводили назад по 20 (грн/дол. – УНІАН). Купували по 20, заводили назад по 25. Купували по 25, а зараз сидять і чекають 35. А це безпосередня функція банківського нагляду».

Читайте такожЯценюк заговорив про перегляд курсу гривні та інфляції, нинішній прогноз - оптимістичнийЯценюк наголосив, що уряд, зі свого боку, всі вказівки дав. «Сьогодні курс 29, а у середу був 37. Але якщо дати жорстких бісів, то попускає», – сказав глава уряду.

При цьому він підкреслив, що високий курс тисне на ціни. «Якщо високий курс, то високі ціни. На жаль, значну частину товарів ми імпортуємо. Але по внутрішньому ринку мене особливо турбує продовольча безпека. І тут я з упевненістю скажу, що ми і посіємо і зберемо. Незважаючи навіть на те, що курс не кращий», – запевнив Яценюк, додавши, що країна буде нагодована, і ще «на експорт вистачить».