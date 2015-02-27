Україна цього року отримає від ЄБРР і ЄІБ $3,5 млрд

Україна в 2015 році отримає по лінії Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку близько 3,5 млрд дол., які будуть спрямовані на реалізацію конкретних проектів економічного розвитку країни, заявив в інтерв'ю центральним телеканалам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цього року у нас пакет від ЄБРР, ЄІБ та інших інститутів 3,5 млрд дол. Куди вони підуть? Модернізація української ГТС - це українські труби, це робочі місця і збільшення вартості української ГТС. Друге - це дороги. Це теж робочі місця, українські компанії, які зможуть працювати і виплачувати заробітну плату. Третє - інфраструктурні проекти, освіта, медицина», - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що кошти ЄБРР і ЄІБ стануть першими «по-справжньому інвестиційними коштами», які дозволять відновити виробництво і дадуть Україні можливість «зітхнути».