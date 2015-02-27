Яценюк: на відновлення підконтрольних територій Донбасу потрібно $1,5 млрд

Для відновлення територій Донбасу, які звільнені й перебувають під контролем української влади, знадобиться близько 1,5 млрд дол. за поточними оцінками, заявив в інтерв'ю загальнонаціональним каналам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми проаналізували втрати України на територіях, які повернені під контроль центральної влади. Щоб не говорили, що цей уряд порахував, ми залучили USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – УНІАН), вони провели дослідження – 1,5 млрд дол. Це та сума, яка потрібна на відновлення тих регіонів, де ми є», – сказав Яценюк.

За словами прем'єра, такі значні втрати обумовлені тим, що терористи знищували й продовжують знищувати інфраструктуру.

При цьому Яценюк зазначив, що немало проблем виникає і з тимчасово переміщеними особами.

«У нас офіційна статистика дає два мільйони тимчасово переміщених осіб. Це люди, які все втратили. Але я почав розбиратися в неофіційній статистиці й думаю, що у нас не два мільйони, а набагато менше мільйона», - сказав Яценюк.

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Він підкреслив, що офіційно в Службі зайнятості зареєстровано, приміром, всього 30 тис. тимчасово переміщених громадян. При цьому робота потрібна була всього 100 тис. осіб із тимчасово переміщених, опитаних Міністерством соціальної політики.

«У нас є кілька ідей, як допомогти з роботою, житлом. Ми хочемо проінвентаризувати можливості на селі – давати кредит на 30 років – будинок, земельну ділянку… Плюс є проекти щодо Служби зайнятості», – сказав Яценюк.