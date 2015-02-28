Яценюк хоче за вихідні завершити всі переговори щодо змін у бюджет і законів для МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в ході засідання уряду.

«Ми проводимо реформи, які потрібні країні, які сформують базу для стабілізації в 2015 році та для економічного росту в 2016 році. Ми завершили зустрічі з усіма фракціями парламенту. Це було по декілька годин: питання – відповіді, їхні пропозиції - наша підтримка їх пропозицій або ініціювання інших пропозицій. Уряд протягом останніх тижнів в щоденному режимі працював з депутатами, які мають своє бачення, які готові допомагати країні в стабілізації ситуації і в тому, аби законопроекти, які необхідно прийняти, були проголосовані в парламенті», - сказав Яценюк.

Він додав, що уряд неодноразово звертався до парламенту з проханням прискорити проведення засідання парламенту.

Читайте такожМВФ готовий допомогти Нацбанку стабілізувати валютний ринок«Вдалося на один день прискорити, це вже щось. Але аби все було швидко проголосовано, завтра (1 березня - УНІАН) ми починаємо остаточні перемовини з комітетами та профільними парламентаріями ,які працюють і податковому, економічному, митному секторі, бюджетному комітеті, аби завтра до ночі узгодити всі моменти, аби в понеділок (2 березня - УНІАН) оперативно і швидко проголосувати. І таке голосування буде виконанням попередніх заходів, яке погоджено з МВФ та зовнішніми кредиторами», - підкреслив голова уряду.