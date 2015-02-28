Яресько розповіла, куди підуть перші гроші від МВФ

Перший транш кредиту, який Україна може одержати за новою чотирирічною програмою співпраці з ключовим кредитором країни, - Міжнародним валютним фондом, буде спрямовано на поповнення золотовалютного резерву Національного банку України і виплату зовнішніх зобов'язань країни, загальний обсяг яких за підсумками 2015 року становитиме близько 11 млрд дол. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Врешті-решт, половина будь-якої суми (першого траншу - УНІАН) піде на поповнення резервів Національного банку, ще половина - уряду на виконання своїх зовнішніх зобов'язань", - сказала Яресько, відзначивши, що Україна розраховує одержати в першому транші до 60% від загального обсягу можливого фінансування.

"Наша позиція - що найбільшу можливу суму ми першим траншем одержали. Загалом за перший рік ми можемо одержати не більш як 60% всієї суми, тобто між 10 і 11 млрд дол".

Читайте такожМінфін: Україна отримає гроші від МВФ, якщо Рада внесе зміни до держбюджету

Раніше перший заступник Яресько Ігор Уманський також повідомляв, що обсяг першого траншу може становити до 10 млрд дол. при загальному обсягу програми з МВФ у 17,5 млрд дол. Проте остаточне рішення щодо обсягу першого траншу ще не ухвалене.

Напередодні уряд, президент і голова Нацбанку підписали меморандум за новою програмою співпраці з МВФ. Рішення про виділення коштів Україні буде прийнято на засіданні Ради директорів МВФ орієнтовно 11 березня.