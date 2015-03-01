Фіскальна служба в лютому перевиконала план зі збору податків на 25%

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, передані агентству УНІАН.

За інформацією Казначейства, загальний обсяг надходжень від сплати обов'язкових податкових платежів в лютому 2015 року в загальний фонд держбюджету склав 34,8 млрд грн, включаючи обсяг податкових платежів на рівні 19,6 млрд грн, і митних - 15,2 млрд грн. Індикативний план Міністерства фінансів перевиконано на 24,8%, додаткові надходження до держбюджету склали 6,9 млрд грн.

Таким чином, як підкреслюється в оперативною статистикою Казначейства, загальний обсяг платежів у загальний фонд держбюджету в січні-лютому склав 58,15 млрд грн, що на 3,6 млрд грн перевищує індикативний показник Мінфіну і на чверть перевищує аналогічний показник 2014 року.

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У той же час, зупинка підприємств на сході країни призвела до зменшення податкових платежів з регіону більш ніж удвічі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг податкових надходжень, акумульованих у зведений бюджет України за підсумками 2014 року, склав 425 млрд грн, що на 12,2 млрд грн, або на 3% більше аналогічного показника 2013 року.