Гонтарева пообіцяла долар по 20-22 гривні
22:45, 01 березня 2015Фінанси
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Кредит МВФ дозволить стабілізувати курс на позначці 20-22 гривні.
Гонтарева пообіцяла долар по 20-22 гривні / скриншот
Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв'ю ТСН.
За її словами, курс з відміткою 25-34 грн спричинений панікою і не має під собою економічного підґрунтя. У той же час, Гонтарева зазначила, що курс 20-22 гривні зумовлений макроекономічними показниками.
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Нагадаємо, 11 березня очікується розгляд Радою МВФ програми економічних реформ в Україні, підтримку якій буде надано в рамках нової угоди про механізм розширеного фінансування обсягом $17,5 млрд.
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