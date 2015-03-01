Гонтарева пообіцяла долар по 20-22 гривні

Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв'ю ТСН.

За її словами, курс з відміткою 25-34 грн спричинений панікою і не має під собою економічного підґрунтя. У той же час, Гонтарева зазначила, що курс 20-22 гривні зумовлений макроекономічними показниками.

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Нагадаємо, 11 березня очікується розгляд Радою МВФ програми економічних реформ в Україні, підтримку якій буде надано в рамках нової угоди про механізм розширеного фінансування обсягом $17,5 млрд.