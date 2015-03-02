Гонтарева: одужання банківської системи України на фінішній прямій

Про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" у неділю, 1 березня, сказала глава НБУ Валерія Гонтарева, повідомляє Обозреватель.

"Ми не починаємо реформи банківського сектора, ми вже перебуваємо на фінішній прямій. На жаль, ви бачили, скільки банків вибуло з ринку... Я вам скажу, що у нас залишиться здорова і дуже сильна банківська система. Ті банки, які залишилися і пройшли стрес-тести, які повністю показали прозорість свого акціонерного капіталу, - це і буде здорова банківська система, яку ми побачимо найближчим часом", - зазначила вона.

Читайте такожГонтарева пообіцяла долар по 20-22 гривні

За її словами, НБУ зараз займається виведенням так званих зомбі-банків або банків, які відмивали гроші.

"Повірте мені, дуже багато проплачених демонстрацій під Національним банком якраз влаштовані недбайливими власниками цих банків. Крім того, ми будемо приймати понеділок закон, який в програмі МВФ називається "Попередні умови". Якщо не буде прийнятий цей закон - не запрацює наша програма. Цей закон про відповідальність акціонерів і менеджменту. Тому ні у кого не вийде вкравши і вивівши гроші, залишитися зі своїм бізнесом", - додала Гонтарева.