Гонтарева назвала умови для прощення боргів за валютними кредитами

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «1+1».

Голова НБУ нагадала про «законопроект Князевича», який передбачав конвертацію валютних кредитів у гривню за курсом 11,7 грн/дол., друге читання якого з літа минулого року так і не було проведене. «Цей закон був прийнятий у першому читанні, і більше другого читання у Верховній Раді він так і не побачив. Після цього курс був 16, і ми почали розробляти меморандум з нашими банками, тому що зрозуміли, що Верховна Рада не хоче допомогти позичальникам», - пояснила Гонтарева.

Вона повідомила, що на даний час 12 найбільших банків підписали меморандум, у рамках якого вони готові прощати позичальникам всі штрафні санкції і до 50% основного боргу за кредитом, одержаним для купівлі соціального житла (квартира до 60 кв. м або приватний будинок до 120 кв. м). «Єдине, що нас гальмує, після того, як найбільші банки підписали, - треба, щоб зняли мораторій на відчуження майна у Верховній Раді і щоб Верховна Рада проголосувала податкові пільги для таких людей. Тому що якщо зараз таких податкових пільг не буде, то все, що банк пробачить позичальникові, податкова прийде і скаже – платіть податок. Цей закон повинен бути прийнятий, і тоді меморандум почне працювати», - додала голова НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, національна валюта України з моменту переходу до гнучкого курсу на початку минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара США в 3,7 раза, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, який одержує доходи в гривні, і приводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих за ними резервів.

У липні 2014 року в парламенті було зареєстровано кілька законопроектів з пропозиціями про реструктуризацію валютних кредитів громадян в гривню, один з яких, розроблений представником президента у Верховній Раді Русланом Князевичем, знайшов найбільшу підтримку у банкірів і НБУ, і згодом був прийнятий у першому читанні. Повторний розгляд законопроекту не проводився.