Росія за два роки може практично вичерпати свою «нафтову заначку»

Про це випливає з матеріалів Мінфіну, які є у розпорядженні газети "Ведомости".

У 2015 р. з фонду може знадобитися 3,7 трлн руб., у 2016 р. - ще 1,2 трлн. Таким чином, за розрахунками Мінфіну, до початку 2017 р. у фонді залишиться лише 0,5 трлн руб. - приблизно 3% річних доходів 2017 р.

Раніше перший заступник міністра фінансів Тетяна Нестеренко заявляла, що Мінфін буде запитувати у Держдуми дозволу витратити в 2015 році додатково 2,7 трлн рублів, крім дозволених 500 млрд. Відповідно, загальний обсяг витрачання Резервного фонду в поточному році може становити 3,2 трлн рублів, уточнювала вона.

Кошти резервів знадобляться на фінансування "подвійного дефіциту бюджету: брак (у порівнянні з колишнім планом) доходів, а також випадання джерел фінансування дефіциту коштів від приватизації, позик та повернення бюджетних кредитів. Дефіцит у 2015 році становитиме 2,76 трлн рублів (3,8% ВВП) замість запланованого восени 431 млрд (0,6%), у 2016 році - 994 млрд рублів (1,2%) замість 476 млрд (0,6%).

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Розрахунки зроблені виходячи з середньорічної ціни на нафту до 50 доларів за барель цього року і 65 доларів в 2016 році. У 2017 році за умов подорожчання нафти до 70 доларів Резервний фонд можна буде знову поповнити, вважає Мінфін: на 111 млрд до 0,6 трлн рублів.

Нові проектування бюджету, які є в розпорядженні видання, Мінфін представить уряду, в середу. Дворазове зниження прогнозованої ціни нафти, спад економіки і фінансові санкції щодо Росії вимагатимуть витратити 3,1 трлн рублів з Резервного фонду в кращому випадку, випливає з матеріалів міністерства.

З них три чверті коштів (2,3 трлн) підуть на компенсацію нестачі доходів, решта - на заміщення джерел фінансування дефіциту. Доходів у порівнянні з прийнятим восени законом про бюджет буде менше на 2,6 трильйона рублів, або на 17,2%: 12,45 трлн рублів. При цьому витрати скоротяться всього на 1,9% - на 298 млрд рублів, незважаючи на оголошений 10-процентний секвестр.