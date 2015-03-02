Долар зміцнився відносно кошика основних валют до 11-річного максимуму

Індекс долара до кошика шести основних валют піднявся до 11-річного максимуму завдяки зниженню відсоткових ставок у Китаї, передає Reuters.

Так, індекс долара виріс на 0,11 відсотка до 95,395, раніше досягнувши максимальної з вересня 2003 року позначки 95,505.

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Зростання долара до юаня і валют інших країн Азії допомогло йому піднятися і по відношенню до основних валют, кажуть аналітики.

Проти ієни долар виріс на 0,22 відсотка до 119,77 ієни, раніше піднявшись до двотижневого максимуму 119,95. Євро подешевшав на 0,11 відсотка до $1,1181, раніше впавши до місячного мінімуму. 5 березня відбудеться нарада Європейського центробанку, від якої інвестори чекають подробиць програми скупки облігацій на загальну суму 1 трильйон євро, яка розпочнеться в березні.

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