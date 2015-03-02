У Яценюка знайшли спосіб пошвидше повернути валюту в країну

Кабінет міністрів України пропонує скоротити граничний термін зарахування експортної виручки за поставлений товар до 90 зі 180 календарних днів і передати функцію дозвільного органу з продовження цих термінів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі Національному банку України.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті», розробленому Кабінетом міністрів і зареєстрованому в парламенті 1 березня (№2265).

«Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках в терміни виплати заборгованостей, вказані в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення», - говориться в документі, тоді як раніше граничний термін надходження виручки за поставлений товар становив 180 календарних днів.

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Згідно із законопроектом, перевищення зазначеного терміну вимагає індивідуальної ліцензії Національного банку України, тоді як раніше для цього був потрібний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (Мінекономрозвитку).

Також Кабмін пропонує скоротити терміни повернення попередньої оплати за імпортом з 180 до 90 календарних днів і передати функцію продовження термінів від Мінекономрозвитку Нацбанку. Зокрема, за імпортними операціями резидентів, що здійснюються на умовах відстрочення поставок і якщо таке відстрочення перевищує 90 календарних днів (раніше - 180) з моменту проведення авансового платежу, законопроектом пропонується також оформляти індивідуальну ліцензію Національного банку замість потрібного раніше висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 24 лютого запровадив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. 27 лютого НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище за історичний мінімум.

Крім цих обмежень, на ринку продовжує діяти ще ряд адміністративних заходів, включаючи 75% обов'язкового продажу валютної виручки експортерами, 90-денний контроль повернення попередньої оплати за імпортом, а також обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти фізособі до еквівалента 3 тис. грн на день і щодо дострокового вилучення валютного депозиту на рівні еквівалента 15 тис. грн на день.