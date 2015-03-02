Новини з Китаю спровокували подорожчання золота й міді

На світових торгах у понеділок, 2 березня, ціна на мідь зростає на тлі скорочення ставки за депозитами Народним банком Китаю, передає ПРАЙМ.

Так, вартість міді на електронних торгах на нью-йоркській біржі Comex з поставкою в травні вже піднялася на 0,35% - до 2,701 долара за фунт (близько 0,45 кілограма).

Читайте такожРосія може продати Китаю контроль над нафтовими і газовими родовищамиЗа підсумками торгів п'ятниці вартість тонни міді на Лондонській біржі металів з поставкою в червні збільшилася на 0,12% - до 5895 доларів за тонну, вартість алюмінію - на 0,5%, до 1815 доларів за тонну, вартість цинку, навпаки, зменшилася на 0,29%, до 2065 долара за тонну.

Крім того, ціна на золото також демонструє позитивну динаміку на новинах з КНР.

Квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex вже подорожчав на 7,8 долара, або на 0,64%, - до 1220,80 долара за тройську унцію. Вартість травневого ф'ючерсу на срібло на Comex зросла на 1,22% - до 16,76 долара за тройську унцію.

Читайте такожКитай може стати світовим лідером по зростанню економіки в 2015 роціНародний банк Китаю в суботу, 28 лютого, скоротив на тлі низької інфляції річну ставку за депозитами на 25 базисних пунктів - до 2,5%. Річна ставка кредитування також знижена на 25 базисних пунктів - до 5,35%. Рішення вступило в силу з 1 березня. Скорочення ставок спрямовано на підтримку економіки країни.