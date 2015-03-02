В Україні ліквідують ще один неплатоспроможний банк

Національний банк України 27 лютого прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Камбіо», повідомляється на сайті регулятора.

«Розглянувши пропозицію Фонду щодо ліквідації неплатоспроможного ПАТ "Банк "Камбіо", Національним банком було прийнято постанову про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПАТ "Банк "Камбіо», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 8 грудня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Камбіо» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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Довідка УНІАН. Банк «Камбіо» працює на ринку України з 2004 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, ніхто з акціонерів банку не володіє істотним пакетом акцій. ЗМІ пов'язують банк з Вадимом Копиловим, який раніше обіймав посади заступника голови податкової адміністрації, а також заступника міністра міністерства вугільної промисловості, фінансів, палива та енергетики, економіки. Очолював правління НАК «Нафтогаз України» в 2000-2002 роках.