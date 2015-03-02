Мінфін РФ знизив середньорічний курс рубля до 61,5 за долар із 37,7

13:24, 02 березня 2015
Фінанси
438

Мінфін також запланував дефіцит бюджету в 2015 році до 3,7 відсотка ВВП.

REUTERS

Додаткові надходження до бюджету 2015 року від девальвації рубля становитимуть 2,249 трильйона рублів, ідеться в матеріалах Мінфіну до поправок до бюджету на 2015 рік, які є в розпорядженні Рейтер.

Розрахунок проведено виходячи з середньорічного курсу 61,5 рубля за долар замість 37,7 рубля, закладених у чинній редакції бюджету.

Мінфін також прогнозує, що падіння нафтогазових доходів від зниження цін на нафту до $50 із $100 за барель і цін на газ, поставлений в далеке зарубіжжя, до $222,1 за кубометр із $316,5 становитиме 4,264 трильйона рублів.

Мінфін запланував дефіцит бюджету в 2015 році до 3,7 відсотка ВВП і збирається витратити з Резервного фонду більше трьох трильйонів рублів на покриття витрат, повідомило у п'ятницю керівництво відомства.

Читайте такожУ Росії реанімували ідею продавати нафту на експорт за рублі

Пізніше відомство дещо погіршило свої оцінки. За останніми даними, наявними в розпорядженні Рейтер, дефіцит становитиме 2,76 трильйона рублів, або 3,8 відсотка ВВП.

За новим бюджетним планом, витрати російського бюджету цього року становитимуть15,22 трильйона рублів, або 20,8 відсотка ВВП, що є найвищим історичним показником без урахування цифри у 2009 році.

Доходи бюджету РФ, за оцінками Мінфіну, становитимуть 12,46 трильйона рублів, або 17,0 відсотка ВВП, що стане найгіршим показником за останні 15 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter