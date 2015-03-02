Мінфін РФ знизив середньорічний курс рубля до 61,5 за долар із 37,7

Додаткові надходження до бюджету 2015 року від девальвації рубля становитимуть 2,249 трильйона рублів, ідеться в матеріалах Мінфіну до поправок до бюджету на 2015 рік, які є в розпорядженні Рейтер.

Розрахунок проведено виходячи з середньорічного курсу 61,5 рубля за долар замість 37,7 рубля, закладених у чинній редакції бюджету.

Мінфін також прогнозує, що падіння нафтогазових доходів від зниження цін на нафту до $50 із $100 за барель і цін на газ, поставлений в далеке зарубіжжя, до $222,1 за кубометр із $316,5 становитиме 4,264 трильйона рублів.

Мінфін запланував дефіцит бюджету в 2015 році до 3,7 відсотка ВВП і збирається витратити з Резервного фонду більше трьох трильйонів рублів на покриття витрат, повідомило у п'ятницю керівництво відомства.

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Пізніше відомство дещо погіршило свої оцінки. За останніми даними, наявними в розпорядженні Рейтер, дефіцит становитиме 2,76 трильйона рублів, або 3,8 відсотка ВВП.

За новим бюджетним планом, витрати російського бюджету цього року становитимуть15,22 трильйона рублів, або 20,8 відсотка ВВП, що є найвищим історичним показником без урахування цифри у 2009 році.

Доходи бюджету РФ, за оцінками Мінфіну, становитимуть 12,46 трильйона рублів, або 17,0 відсотка ВВП, що стане найгіршим показником за останні 15 років.