Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Інформація про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про звільнення, не відповідає дійсності, повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку.

«Це недостовірна інформація. Ми чутки не коментуємо, голова НБУ продовжує працювати на своєму посту», - повідомив представник прес-служби, відповідаючи на питання про достовірність публікацій у ряді ЗМІ про те, що голова НБУ нібито написала заяву про звільнення.

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Інформація про можливу відставку голови НБУ Гонтаревої періодично з'являється в ЗМІ з моменту її призначення на посаду в червні минулого року.

Минулого тижня народні депутати почали збирати підписи за відставку голови НБУ, звинувачуючи її в стрімкій девальвації гривні, яка з початку 2014 року, після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, за офіційним курсом подешевшала щодо долара США в 3,8 разу.

Водночас під стінами НБУ проводяться мітинги так званого «фінансового майдану» з представників позичальників банків, які не можуть продовжувати обслуговувати свої кредити за новим валютним курсом.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в інтерв'ю центральним телеканалам повідомив, що основна проблема, яку переживає банківська система України, полягає у відсутності довіри населення до інституту Національного банку як регулятора. Коментуючи можливу відставку голови НБУ, Яценюк зазначив, що це питання перебуває в компетенції парламенту і президента, але якщо ситуація потребує кадрових рішень, то «їх не можна затягувати».

Голова НБУ пояснює негативні публікації в ЗМІ на свою адресу спробами дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати програму з МВФ. «Якщо хтось хоче на сьогодні зірвати програму з Міжнародним валютним фондом, я думаю, наше головне завдання - не дати це зробити», - сказала Гонтарева.