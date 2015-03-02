Залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс в 1,7 разу

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 березня 2015 року становив 14,615 млрд грн, що в 1,66 разу більше, ніж на 1 лютого поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства збільшився в 4 рази.

Наголошується, що обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень з видатків.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 лютого 2015 року становив 8,792 млрд грн, що в 2,9 разу більше, ніж на 1 січня 2015 року.