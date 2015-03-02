Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,50 за долар

У понеділок, 2 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 25,50/26,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, торги йдуть активно, імпортери очікують подальшого зниження курсу долара.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,60/29,70 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4100/0,4250 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 26,7387 грн/дол., до цього часу було укладено 28 угод, обсяг торгів склав 12,98 млн дол.