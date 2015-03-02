Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

В умовах можливого посилення регулювання валютного ринку з боку НБУ та застосування заходів адміністративного характеру аналітики FOREX CLUB в Україні розглядають кілька сценаріїв розвитку ситуації.

Читайте такожУ Яценюка знайшли спосіб швидше повернути валюту в країнуБазовий сценарій. В умовах відсутності можливості стимулювання пропозиції на ринку НБУ буде обмежувати попит. Розгляд регулятором заявок на купівлю валюти від імпортерів, підвищення вимог до пакету документів при поданні заявок на купівлю валюти - це, швидше, адміністративні заходи, що дозволяють на кожному етапі приймати індивідуальні рішення і стримувати покупців від виходу на ринок. Можливі й інші заходи. При реалізації даного сценарію валютний ринок буде шукати рівновагу курсу на позначці 27 грн за долар, з періодичним зміщенням вгору. Спред збережеться широким через ризики, які учасники ринку будуть закладати в операції.

Читайте такожГонтарєва пообіцяла долар по 20-22 гривніНегативний сценарій. Провал узгодженого з МВФ і представленого урядом бюджету-2015 у Верховній Раді призведе до негативного рішення щодо виділення траншу МВФ і, як наслідок, до можливого дефолту країни за зобов'язаннями. В такому випадку гривня продовжить стрімко слабшати, з можливим виходом в паритет з рублем або нижче. Таким чином, на поточному тижні фактор бюджету буде виступати одним із тригерів руху валютного ринку.

Оптимістичний сценарій в умовах різких дій регулятора не розглядається. Як показав досвід середовища, курс можна опустити і на позначку 21,7 гривні за долар. Але він не об'єктивним щодо реального попиту і пропозиції.

В умовах наближення старту програми стимулювання європейським Центрробанком, євро залишається під тиском. Протягом тижня великий блок макроекономічної статистики з Європи буде формувати волатильність пари євро/долар. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро/долар може торгуватися в діапазоні 1,10-1,15, і вихід з нього визначить подальший середньостроковий рух пари.

Середній курс продажу готівкового євро в Україні в умовах стабілізації пари євро/долар буде слідувати тенденції зміни готівкового долара. У базовому сценарії очікуються коливання в діапазоні 30,5-37грн.

Читайте такожЮщенко звинуватив у падінні гривні Кабмін ЯценюкаРух гривні щодо рубля буде формуватися під впливом динаміки курсу долара до гривні як базового курсу рубля до долара та як коригуючого елемента. Російський рубль залишається у владі нафтових цін і ситуації на сході України. Рейтинг вже не впливає на динаміку рубля, питання санкцій кілька підвішено. В такому випадку, зростання пари долар/рубль позначиться на ослабленні ціни рубля до гривні. Курс продажу готівкового рубля може перебувати в межах 0,52-0,56 грн.