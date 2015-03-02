Рубль через загрозу нових санкцій проти Росії сьогодні падав до 70 за євро
15:08, 02 березня 2015Фінанси
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Завершення періоду податків і побоювання з приводу нових санкцій Заходу проти РФ підтримують тиск на російську нацвалюту.
REUTERS
Євро намагається повернутися вище психологічно значущого рівня 70 рублів, який він залишив 25 лютого, повідомляє РИА Новости.
На 15.46 мск євро підвищився на 1,05 рубля, до 69,94 рубля, а раніше вже зростав до 70,029 рубля. Долар при цьому зростав на 70 копійок, до 62,30 рубля.
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Завершення періоду податків і побоювання з приводу нових санкцій Заходу проти РФ підтримують тиск на російську нацвалюту.
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