Рубль через загрозу нових санкцій проти Росії сьогодні падав до 70 за євро

Євро намагається повернутися вище психологічно значущого рівня 70 рублів, який він залишив 25 лютого, повідомляє РИА Новости.

На 15.46 мск євро підвищився на 1,05 рубля, до 69,94 рубля, а раніше вже зростав до 70,029 рубля. Долар при цьому зростав на 70 копійок, до 62,30 рубля.

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Завершення періоду податків і побоювання з приводу нових санкцій Заходу проти РФ підтримують тиск на російську нацвалюту.