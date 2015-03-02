Нацбанк сьогодні знову зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 2 березня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2685.8114 (з 27 лютого - 2776.3120);

100 євро - 3018.8520 (з 27 лютого - 3141.9523);

10 російських рублів - 4.3834 (з 27 лютого - 4.5730).

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 24 лютого запровадив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., атакож заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

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Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. 27 лютого НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 27,7631 грн/дол., що на 2 гривні 25 копійок вище за історичний мінімум.

Крім цих обмежень, на ринку продовжує діяти ще ряд адміністративних заходів, включаючи 75% обов'язкового продажу валютної виручки експортерами, 90-денний контроль повернення попередньої оплати за імпортом, а також обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти фізособі до еквівалента 3 тис. грн на день і щодо дострокового вилучення валютного депозиту на рівні еквівалента 15 тис. грн на день.