У рейтингу найбагатших людей світу стало на 33 росіянина менше

До рейтингу найбагатших людей світу, опублікованого 2 березня американським журналом Forbes, увійшли 88 російських мільярдерів - на 33 менше, ніж у 2014 році.

Найбагатшим із них, за оцінкою Forbes, став президент холдингу «Інтеррос» Володимир Потанін. Його статки оцінено у $15,4 млрд, а в рейтингу найбагатших людей світу він посідає 60 місце. У 2014 році в рейтингу 200 найбагатших росіян за версією Forbes Потанін обіймав восьме місце, а його статки оцінювалися у $12,6 млрд.

Друге місце у списку найбагатших росіян із невеликим відривом від лідера обійняв голова наглядової ради «Альфа-груп» Михайло Фрідман. Forbes оцінив статки Фрідмана в $14,6 млрд і поставив його на 68 місце у глобальному рейтингу мільярдерів. Фрідман утримує за собою друге місце в рейтингу найбагатших росіян із 2013 року.

На третьому місці у списку найбагатших росіян - основний акціонер USM Holdings Алішер Усманов. Усманов очолював список найбагатших росіян за версією Forbes із 2011 по 2014 рік. Зараз Forbes оцінив ста мільярдера в $14,4 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він посідає 71 місце.

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Стан співвласника групи «Ренова» Віктора Вексельберга Forbes оцінив у $14,2 млрд. Мільярдер займає четверте місце у російському списку і 73 - у глобальному. Гендиректор «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов став п'ятим у списку найбагатших росіян і 89-м - у глобальному рейтингу. Його статки оцінений в $13 млрд.

Слідом за ними в списку йдуть президент «Лукойлу» Вагіт Алекперов (статок - $12,2 млрд), співвласник «Новатек» Леонід Міхельсон ($11,7 млрд), власник НЛМК Володимир Лісін ($11,6 млрд), основний акціонер Volga Resources Group Геннадій Тимченко ($10,7 млрд) і власник групи «Онексім» Михайло Прохоров ($9,9 млрд). У двадцятку найбагатших росіян за версією Forbes також увійшли співвласник «Альфа-груп» Герман Хан ($9,5 млрд), співвласник Evraz Роман Абрамович ($9,1 млрд), власник «Єврохіму» Андрій Мельниченко ($9,1 млрд), екс-власник «Уралкалія» Дмитро Риболовлєв ($8,5 млрд), засновник «Магніту» Сергій Галицький ($8,3 млрд), акціонер «Альфа-Груп» Олексій Кузьмічов ($7,3 млрд), президент «Русала» Олег Дерипаска ($6,2 млрд), депутат Держдуми Андрій Скоч ($5,7 млрд), віце-президент «Лукойлу» Леонід Федун ($5,3 млрд) і голова ради директорів "Альфа-банку" Петро Авен ($5,1 млрд).