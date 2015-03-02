Ахметов за рік війни втратив майже $6 мільярдів - Forbes

Найбагатший український мільярдер Рінат Ахметов протягом минулого року втратив майже 6 мільярдів доларів і опустився на 201 місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Раніше Ахметов посідав 88 місце в рейтингу.

Зараз журнал оцінює його статки у 6,7 млрд доларів проти 12,5 млрд доларів у рейтингу минулого року.

Друге місце серед найбагатших українців посів Віктор Пінчук зі статками 1,5 млрд доларів (1250 місце в глобальному рейтингу).

Третє місце серед найбагатших українців посів Ігор Коломойський зі статками 1,3 млрд доларів (1415 місце у світовому рейтингу).

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Партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов зі статками 1,3 млрд доларів знаходиться на 1500 місці у світовому рейтингу.

Статки власника "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка оцінили в 1,1 млрд доларів (1638 місце в глобальному рейтингу).

Водночас, до нового рейтингу найбагатших людей світу не увійшли власник компанії Roshen Петро Порошенко, голова "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський, власник групи ТАС, екс-регіонал Сергій Тігіпко та голова Ferrexpo Костянтин Жеваго.