Гривня закрила міжбанк на рівні 27,5 за долар

У понеділок, 2 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,50/27,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,73/30,85 грн/євро, до російського рубля - 0,4260/0,4420 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк сьогодні знову зміцнив офіційний курс гривні

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні після 17:00 становив 26,5942 грн/дол., на цей часубуло укладено 176 угод, обсяг торгів становив 98,65 млн дол.