Білл Гейтс із $79,2 мільярда залишився найбагатшою людиною в світі

Перше місце у списку зберіг за собою співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Його статки Forbes оцінив у $79,2 млрд.

Друге місце, як і в 2014 році, посідає мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім. Його статки оцінено в $77,1 млрд. Третє місце зайняв інвестор Уоррен Баффет зі статками, оціненими в $72,7 млрд.

Основний власник компанії Inditex (бренди Zara, Massimo Dutti та ін.) Амансіо Ортега перемістився з третього на четверте місце. Статки іспанця Forbes оцінив у $64,5 млрд. Засновник Oracle Ларрі Еллісон замикає список п'яти найбагатших людей світу зі статками, оціненими у $54,3 млрд.

Усього до списку американського Forbes у 2015 році входять 1826 осіб. Їх сукупний статок - $7,05 трлн, що на $600 млрд більше, ніж роком раніше. Середній статок учасника рейтингу-2015 - $3,86 млрд, що на $60 млн менше, ніж у 2014 році.

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У рейтингу - 197 жінок. Серед жінок у рейтингу лідирує співвласниця Wal-Mart Крісті Уолтон. Вона посідає восьме місце в загальному рейтингу зі статком у $41,7 млрд. За нею йдуть власниця L'oreal Ліліан Беттанкур (№10, $40,1 млрд) і сестра чоловіка Крісті Уолтон Еліс Уолтон (№11, $39,4 млрд).

Наймолодшим членом рейтингу став 24-річний співзасновник месенджера Snapchat Еван Шпігель (№1250, $1,5 млрд). Найстаршому члену списку - 99 років. Це Девід Рокфеллер-старший, який посідає 603 місце зі статком, оціненим у $3 млрд.