Парламент ухвалив зміни до держбюджету

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено збільшити доходну частину бюджету на 22,5 млрд грн, видаткову — на 35,7 млрд грн.

Представляючи законопроект міністр фінансів України Наталка Яресько відзначила, що зміни до бюджету передбачають збільшення доходів на 22,5 млрд грн. та збільшення видатків на 35,7 млрд грн. «Збільшення доходів обумовлюється збільшенням відрахувань з боку газовидобувних компаній, а також фактором інфляції та девальвації», - сказала Яресько, додавши, що збільшення витрат обумовлено збільшенням обсягу субсидій та компенсацій від росту тарифів, а також збільшенням фінансової допомоги для переселенців.

«Нарешті ми змушені збільшити видатки на обслуговування державного боргу. Фінансування по цій статті збільшиться на 21,5 млрд грн», - сказала Яресько.

Вона також додала, що уряд пропонує збільшення дефіциту бюджету з 3,7% до 4,1%. «Але дефіцит сектору державного управління, який включає дефіцит НАК «Нафтогазу» та видатків щодо рекапиталізації банків навпаки зменшується. Якщо в 2014 році він становив 13,3% ВВП, то в 2015 році ми плануємо його зменшити до 8,8% ВВП», - сказала Яресько.

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У свою чергу Комітет ВР з питань бюджету запропонував провести внутрішній перерозподіл асигнувань в рамках окремих медичних програм. Представники «Радикальної партії» також запропонували закласти в бюджет створення Державного банку відбудови і розвитку з капіталом «принаймні 3 млрд грн». Однак за пропозицією голови парламенту питання Банку вирішили обговорити згодом і окремо, а не з голосу.

Підсумовуючи обговорення, голова уряду Арсеній Яценюк висловив подяку парламентарям за проведену роботу і повідомив, що уряд додав в законопроект 250 млн грн на компенсацію процентної ставки підприємствам АПК, 300 млн грн – на програми будівництва житла учасникам АТО, 200 млн грн – на шахти, 42 млн грн – на програму «Шкільний автобус» і понад 700 млн грн на проекти будівництва доріг в західних регіонах. «Всі пропозиції, які можливі в цій ситуації, ми врахували. Окрім того, ми добавляємо 3 млрд грн на переміщених осіб, які втратили все. І плюс 12,5 млрд грн на субсидії для малозабезпечених громадян», - сказав Яценюк.

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради України після чотирьох спроб прийняли проект закону про обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам на 15%. Також проектом закону передбачається поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію і поетапне підвищення на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років.