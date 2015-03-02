Рада поклала на власників банків відповідальність перед кредиторами

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб (№2085) проголосували 260 народних депутатів за необхідних 226.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою закону є посилення відповідальності пов'язаних із банком осіб, насамперед керівників банків, контролерів та інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на фінансовий стан банку, підвищення ефективності банківського нагляду, забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

Так, пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України зміни, якими передбачається суттєве посилення відповідальності пов'язаних із банком осіб: посилення адміністративної відповідальності пов’язаних з банком осіб та інших осіб, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, за порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема щодо якості активів, проведення операцій із пов'язаними з банком особами, суті операцій, або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку; запровадження адміністративної відповідальності зазначених осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних; запровадження кримінальної відповідальності пов’язаних з банком осіб, зокрема, керівника банку, контролера та іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

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Також пропонується внести до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про виконавче провадження", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зміни, якими передбачається, зокрема, доповнення переліку документів, що подаються для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність; уточнення повноважень ради банку щодо затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з банком особами; встановлення заборони банкам надавати кредити для придбання акцій інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами; розширення переліку пов'язаних із банком осіб; встановлення для банків обов'язку надати Національному банку України відомості про пов'язаних із банком осіб та повідомляти регулятора про всі зміни в інформації про пов'язаних із банком осіб; встановлення майнової відповідальності пов’язаних з банком осіб за збитки, завдані з їх вини банку; суттєве збільшення розміру штрафу, що може бути застосований до керівника банку.

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