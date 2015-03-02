Рада вирішила виводити зарплати з тіні за допомогою змін у механізмі оплати єдиного соцвнеску

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 270 із 301 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Закон удосконалює механізм сплати єдиного соціального внеску з метою подальшої детінізації зарплат.

Під час представлення законопроекту народний депутат України Андрій Журжій зазначив, що ухвалення цього закону буде “маленьким кроком, який дозволить бізнесу легалізувати заробітні плати своїх працівників, дозволить в 2016 році вийти на безумовне зниження єдиного соціального внеску із встановленням ставки максимум на рівні 15%, а, як максимум, скасування єдиного соціального внеску і сплату виключно податку на доходи фізичних осіб”.

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Як зазначається у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, законодавчим актом з метою стимулювання легалізації доходів платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зменшено навантаження на фонд оплати праці шляхом запровадження коефіцієнту 0,4 до розміру єдиного внеску у 2015 році, та коефіцієнт 0,6 до розміру єдиного внеску у 2016 році, за умови:

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;

б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці не перевищує 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014. Дана умова не застосовується до фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).

Законом також визнано таким, що втратив чинність пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".